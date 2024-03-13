🥳 В Симферополе заканчивают рисовать граффити с Крымским мостом Оно украсит одну из многоэтажек на проспекте Кирова.
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🥳 В Симферополе заканчивают рисовать граффити с Крымским мостом Оно украсит одну из многоэтажек на проспекте Кирова.