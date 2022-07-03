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Кадыров опубликовал видео проезда автоколонны с чеченскими силовиками по улицам освобожденного Лисичанска

Кадыров опубликовал видео проезда автоколонны с чеченскими силовиками по улицам освобожденного Лисичанска

Рамзан Кадыров выложил в сеть видео проезда автоколонны с чеченскими силовиками по улицам освобожденного города Лисичанска в Донбассе.

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