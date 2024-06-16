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В Приморье главу ОПГ осудят за вымогательства в особо крупном размере

В Приморье главу ОПГ осудят за вымогательства в особо крупном размере

В Приморье предстанет перед судом руководитель организованной преступной группы, обвиняемый в вымогательствах в особо крупном размере у предпринимателей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.

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