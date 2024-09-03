Еженедельный чарт Steam: в топ-10 до официального релиза ворвалась Age of Mythology: Retold, но уступила новинке с «красными» отзывамиСайт SteamDB опубликовал список игр, принёсших наибольшую выручку в Steam в период с 27 августа по 3 сентября.