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«Охота» на красоту: волшебные работы, оставляющие пространство для воображения

«Охота» на красоту: волшебные работы, оставляющие пространство для воображения

Сюрреалистические работы Christine Ellger.  По словам немецкого фотохудожника Кристины Эллджер (Christine Ellger) она не только «охотится» на красоту, но и всеми силами старается запечатлеть её в своих работах.

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