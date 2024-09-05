«Охота» на красоту: волшебные работы, оставляющие пространство для воображения

Сюрреалистические работы Christine Ellger. По словам немецкого фотохудожника Кристины Эллджер (Christine Ellger) она не только «охотится» на красоту, но и всеми силами старается запечатлеть её в своих работах.
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