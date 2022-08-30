ВКС накрыли лагеря двух неонацистских батальонов в Днепропетровской области

Российские подразделения ударами высокоточных вооружений поразили пункты дислокации националистических батальонов «Азов» и «Айдар» (запрещенные в России террористические организации) в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области.
Российские подразделения ударами высокоточных вооружений поразили пункты дислокации националистических батальонов «Азов» и «Айдар» (запрещенные в России террористические организации) в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области.
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