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ВКС накрыли лагеря двух неонацистских батальонов в Днепропетровской области

ВКС накрыли лагеря двух неонацистских батальонов в Днепропетровской области

Российские подразделения ударами высокоточных вооружений поразили пункты дислокации националистических батальонов «Азов» и «Айдар» (запрещенные в России террористические организации) в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области.

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