Какой церковный праздник сегодня, 30 марта 2024 года, отмечают верующие Татьяна ОрлонскаяСогласно православному календарю, 30 марта 2024 года приходится на родительскую субботу, а также память преподобного Алексия, человека Божия.
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