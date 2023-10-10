«Мы говорим о редком "автомобиле-единороге"», — за первый победный Mercedes Льюиса Хэмилтона хотят до $15 млн

Первый автомобиль Mercedes «Формулы-1», на котором Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке, будет выставлен в Лас-Вегасе 17 ноября на аукцион RM Sotheby's, посвященный первому в истории Гран-при Лас-Вегаса.
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