«Мы говорим о редком "автомобиле-единороге"», — за первый победный Mercedes Льюиса Хэмилтона хотят до $15 млн

Первый автомобиль Mercedes «Формулы-1», на котором Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке, будет выставлен в Лас-Вегасе 17 ноября на аукцион RM Sotheby's, посвященный первому в истории Гран-при Лас-Вегаса.