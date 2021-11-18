"Танцы на костях": 3 знака зодиака звезды пустят под каток лютых бед и несчастий в ближайшие дни

Астрологи назвали знаки зодиака, которых захлестнет поток негативных эмоций с 18 по 21 ноября. Представители двух созвездий окажутся в настоящей бездне отчаяния, которая мощно затянет их на дно.
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