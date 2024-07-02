В Екатеринбурге выбрали 16 участниц «Мисс Екатеринбург». Фото

В креативном кластере «Домна» из 300 девушек отобрали 16 финалисток конкурса «Мисс Екатеринбург». Жюри оценило внешние данные, общую эрудицию, уровень культуры, начитанность, актерское мастерство и дефиле участниц.
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