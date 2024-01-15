За шесть лет – 600 лайнеров: правительство РФ утвердило проект развития отечественного самолетостроения

Правительство РФ утвердило программу по расширению производства воздушных судов, двигателей, приборов и агрегатов, в рамках которой за следующие шесть лет суммарно должно быть построено свыше 600 полностью отечественных лайнеров.
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