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Англия сыграет с Испанией в финале Евро-2024 14 июля

Англия сыграет с Испанией в финале Евро-2024 14 июля

В решающем матче встретятся сборные Англии и Испании. Команда Гарета Саутгейта в полуфинале одолела Нидерланды (2:1), а команда Луиса де ла Фуэнте победила Францию (2:1).

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