Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 447 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Старый
    Не нравится. Сиди на французской сторонеФранцуз побывал в...
  • Наталья Романенко
    Только зря переводят ракеты, не мешает совмещать учения с практикойРоссия запустила ...
  • Николай Галыгин
    Враньё какое-тоФранцуз побывал в...

Путин и Лукашенко подпишут документы о развитии интеграции и о безопасности

Замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук сообщил РИА Новости, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подпишут документы по дальнейшему развитию интеграции, укреплению суверенитета и безопасности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх