Путин и Лукашенко подпишут документы о развитии интеграции и о безопасности

Замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук сообщил РИА Новости, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подпишут документы по дальнейшему развитию интеграции, укреплению суверенитета и безопасности.
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