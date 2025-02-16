Велш Опен 2025 — Финал. Расписание трансляций

16 февраля 2025, снукер: финал Welsh Open — смотрите поединок между Марком Селби и Стивеном Магуайром, рейтинговый, Venue Cymru, Лландидно, Уэльс Победитель предыдущего турнира: Гэри Уилсон Welsh Open 2025 Марк Селби (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица Финал - результаты 1/2 финала - результаты 1/4 финала - результаты 1/8 финала - результаты 1/16 финала - результаты 1 раунд - результаты Квалификация - результаты Расписание трансляции - 1/2 финала Видео - 1/8 финала Видео - 1/16 финала Видео - 1/32 финала (1 раунд) Все Видео турнира Финал Welsh Open 2025: снукер — расписание прямых трансляций Расписание матчей Велш Опен 2025 (Live) Смотреть прямые трансляции финала рейтингового турнира Welsh Open по снукеру вы можете на Matchroom.