Силуанов сообщил о рекордно низком уровне безработицы в начале 2025 года

Уровень безработицы в России в январе-феврале упал до исторического минимума и достиг 2,4%. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов во время заседания членов Международного валютно-финансового комитета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии