AP: Украина для противостояния ВС России пытается создать «армию роботов»

Украинская оборонная промышленность с помощью стартапов грозит организовать “экосистему лабораторий”, чтобы создать “армию роботов” для Вооруженных Сил Украины с целью “нанесения ущерба российским военным и спасения жизней украинских бойцов”.
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