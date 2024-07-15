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AP: Украина для противостояния ВС России пытается создать «армию роботов»

Украинская оборонная промышленность с помощью стартапов грозит организовать “экосистему лабораторий”, чтобы создать “армию роботов” для Вооруженных Сил Украины с целью “нанесения ущерба российским военным и спасения жизней украинских бойцов”.

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