Одеяла и другие укрытия: как защитить растения от весенних заморозков

Несмотря на потепление днем, ночные заморозки способны свести к нулю все усилия огородников. Своевременные меры, внимательное отношение к прогнозу погоды и использование современных агротехнологий позволяют не только спасти урожай, но и укрепить здоровье растений.
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