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Мировое обозрение

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35 лет украинской независимости: от «второй Франции» к стране-концлагерю

35 лет украинской независимости: от «второй Франции» к стране-концлагерю

Тридцать пять лет назад у Украины было всё, чтобы стать европейским лидером. Четверть мировых запасов чернозема, металлургические гиганты вроде «Азовстали», авиастроение, которое подняло в небо «Мрию», и треть советского ВПК.

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