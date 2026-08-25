35 лет украинской независимости: от «второй Франции» к стране-концлагерю

Тридцать пять лет назад у Украины было всё, чтобы стать европейским лидером. Четверть мировых запасов чернозема, металлургические гиганты вроде «Азовстали», авиастроение, которое подняло в небо «Мрию», и треть советского ВПК.
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