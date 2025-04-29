Непроходимый тест на эрудицию: 7 вопросов, с которыми вы точно не справитесь

Проверьте себя! фото: Midjorney/ParentsКак известно, можно быть круглым отличником и прекрасно разбираться в школьных предметах, но ничего не смыслить в жизни — примерно как Гермиона Грейнджер в первых фильмах о «Гарри Поттере».
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