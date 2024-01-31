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Журнал о бизнесе и инвестициях

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В ЦБ допустили затягивание разблокировки активов до 2025 года

Разблокировка замороженных активов россиян может затянуться до 2025 года, допустили в ЦБ. По словам директора департамента ЦБ Шишлянниковой, часть работы уже была проделана в 2023 году, часть осталась на 2024-й, и в следующем году, возможно, тоже придется решать эту проблему.

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