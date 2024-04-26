В ЛНР заявили об уничтожении пункта дислокации ДРГ ВСУ в Харьковской области

ТАСС/Минобороны РФ Российские военные уничтожили пункт временной дислокации диверсионной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, сообщил в беседе с РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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