Мария Захарова назвала Канье Уэста душевнобольным

Представитель МИД уверена, что он не соображает, что творит. «Они на то и душевнобольные. Так, чтобы в публичном пространстве исполнить песню, которая посвящена восхвалению Гитлера напрямую, не аллегориями… Это было сделано 8 мая 2025 года, когда весь мир отмечал юбилей Победы.
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