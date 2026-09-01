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Daily Moscow

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Врач скорой помощи рассказал, как будущих медиков обучают действовать при ДТП и ЧС

Врач скорой помощи рассказал, как будущих медиков обучают действовать при ДТП и ЧС

Будущим фельдшерам и медицинским сестрам важно еще во время учебы отрабатывать действия в экстренных ситуациях.

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