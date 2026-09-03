Больное воображение: Лавров раскритиковал страхи Европы за «завоевание» Россией

Страхи стран Евросоюза о «завоевании» их территорий Россией — результат излишне бурного воображения. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на сессии «Дипломатия правды» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
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