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Аргументы недели

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Каллас придумала, как отыграться на российских туристах

Каллас придумала, как отыграться на российских туристах

Глава Евродипломатии решила: раз дрон со взрывчаткой нашли в аэропорту Лейпцига рядом с украинским самолетом, а немецкие следователи заподозрили двух человек с российскими паспортами, то теперь с гражданством РФ в Европу можно вообще не соваться.

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