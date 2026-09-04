Каллас придумала, как отыграться на российских туристах

Глава Евродипломатии решила: раз дрон со взрывчаткой нашли в аэропорту Лейпцига рядом с украинским самолетом, а немецкие следователи заподозрили двух человек с российскими паспортами, то теперь с гражданством РФ в Европу можно вообще не соваться.