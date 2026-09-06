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В Алейске пьяная женщина угнала автомобиль у знакомого и едва не сбила пешехода

В Алейске пьяная женщина угнала автомобиль у знакомого и едва не сбила пешехода

Вскоре разыскиваемый автомобиль заметили на одной из городских улиц В Алейске сотрудники Росгвардии задержали местную жительницу, которая, по предварительным данным, без разрешения взяла автомобиль знакомого и попыталась скрыться от силовиков.

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