Гормон радости положительно влияет на развитие эмбрионов

Российские биологи подтвердили, что “гормон радости” серотонин обладает критически важным значением в созревании женских половых клеток и в передаче клеточных сигналов, связанных с их развитием и начальными этапами образования зародыша.
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