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Алина Пекова покорила все 14 восьмитысячников: историческое достижение

Алина Пекова покорила все 14 восьмитысячников: историческое достижение

Альпинистка Алина Пекова стала первой русской женщиной, покорившей все 14 восьмитысячников мира, завершив серию восхождений на Шишабангме в Гималаях.

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