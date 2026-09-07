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Вечеринка «Караоке.Миксер»

Вечеринка «Караоке.Миксер»

Парней и девушек в зале поровну, большинству гостей от 25 до 35 лет. Организаторы делят всех на группы по 4–5 человек, и каждая садится за свой стол.

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