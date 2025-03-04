Сегодня - Всемирный день борьбы с ожирением

Всемирный день борьбы с ожирением отмечается 4 марта, чтобы поддержать действия, направленные на помощь людям по всему миру в достижении и поддержании здорового веса на протяжении всей жизни, сообщает Noi.
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