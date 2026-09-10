Лучше меня

Могут ли довести до трагедии попытки казаться лучше, чем ты есть на самом деле?Могут ли довести до трагедии попытки казаться лучше, чем ты есть на самом деле? Утро в школе № 6 начиналось как обычно: юношеский гогот старшеклассников, детский смех первоклашек и строгий голос учителей, требующих дисциплины.