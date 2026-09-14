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Царьград

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Шэмс Чарания: "Клипперс" обменяли Леонарда в "Торонто Рэпторс"

Шэмс Чарания: "Клипперс" обменяли Леонарда в "Торонто Рэпторс"

"Лос-Анджелес Клипперс" обменяли Кавая Леонарда в "Торонто Рэпторс" с получением Брэндона Ингрэма и Грэйди Дика, а также драфт-пиков.

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