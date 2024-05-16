До конца февраля Dell выручит около $10 млрд на реализации серверов с ускорител...

До конца февраля Dell выручит около $10 млрд на реализации серверов с ускорителями вычислений NvidiaБум систем искусственного интеллекта выгоден не только самой Nvidia, которая остаётся основным поставщиком необходимых этому сегменту рынка ускорителей вычислений, но и её партнёрам.
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