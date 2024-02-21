Рынок снижается в среду, инвесторы избавляются от Qiwi

Российский рынок открыл торги в среду, 21 февраля, снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии опустился на 1,45% до 3162,81 пункта, индекс РТС просел на 1,39% до 1078,67пункта.