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Диетолог Чехонина: при воспалительных заболеваниях ЖКТ хлеб противопоказан

Диетолог Чехонина: при воспалительных заболеваниях ЖКТ хлеб противопоказан

При воспалительных заболеваниях органов пищеварения, например при обострении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, из рациона исключаются все виды хлеба, кроме белого из муки высшего сорта, который можно употреблять в подсушенном виде.

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