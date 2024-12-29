Здесь люди здороваются друг с другом, помогают завести машину, угощают горячим чаем: американка пришла в восторг после командировки в Россию

Пусть переезжает на ПМЖ если так уж понравилось, отсюда будет вещать на всю Америку.

ФЮ

Фаина Юсупова

Нам надо,чтобы она домой поехала в свою страну и рассказала всё людям,что Россия всегда была доброй ко всем людям мира,а не по по словам и вранью правительства Америки с телевизоров.