Здесь люди здороваются друг с другом, помогают завести машину, угощают горячим чаем: американка пришла в восторг после командировки в Россию

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Минус тридцать. Метель. Серое небо, затянутое плотными облаками. Машина Сары отказывается заводиться посреди заснеженной парковки в Новосибирске.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Пусть переезжает на ПМЖ если так уж понравилось, отсюда будет вещать на всю Америку.
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1 д.
ФЮ
Фаина Юсупова
Нам надо,чтобы она домой поехала в свою страну и рассказала всё людям,что Россия всегда была доброй ко всем людям мира,а не по по словам и вранью правительства Америки с телевизоров.
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22 час.

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