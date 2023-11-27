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О чем люди жалеют больше всего — о своих поступках или о том, что не сделали?

О чем люди жалеют больше всего — о своих поступках или о том, что не сделали?

Жизнь, по сути, череда выбора, и никто не может предсказать его последствий. Иногда мы действуем и потом жалеем о сделанном, в другой раз предпочитаем ничего не предпринимать, но потом все равно печалимся, что зря.

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VB
Vasiliy Belokurov
Лучше сожалеть о то, что сделал, чем о том, что мог сделать и не сделал!
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