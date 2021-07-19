Вечерняя Москва

17 117 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Iness Aartee
    Бумеранг!Леонида Кравчука ...
  • Alexandr P
    Нашествие азеров и т.п. орд средне и прочих азиатов прямая угроза уже самому существованию/выживанию гос. обр-го этно...Агаларов рассказа...
  • Владимир Игнатьев
    заметно по прививочникам🤣🤣😀😃Ученые из Великоб...

Жена заставила Эштона Кутчера сдать билет в космос

Жена заставила Эштона Кутчера сдать билет в космос

Голливудский актер Эштон Кутчер не сможет воплотить детскую мечту и побывать в космосе. Как рассказал исполнитель главных ролей в фильмах «Эффект бабочки» и «Однажды в Вегасе», сдать билет ему пришлось под влиянием супруги — актрисы Милы Кунис.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх