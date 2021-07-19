Жена заставила Эштона Кутчера сдать билет в космос

Голливудский актер Эштон Кутчер не сможет воплотить детскую мечту и побывать в космосе. Как рассказал исполнитель главных ролей в фильмах «Эффект бабочки» и «Однажды в Вегасе», сдать билет ему пришлось под влиянием супруги — актрисы Милы Кунис.