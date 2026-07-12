ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Почему не контролируется вывоз американского транспорта с ракетами и не уничтожается ещё в океане на подходе к Европе ? Ведь это самая лёгкая , поучительная и затратная для США цель присуща сегодняшней ситуации . Они -то также и делают . Раз они хотят терять таким образом сво транспорт . Да за ради Бога . Получите с приветом от России . А караулить их можно везде , что с Кубы , что со стран Европы . А главное будут страдать и краина и Европа и США , но мы даже не заденем никого . Одна ракета -один транспорт !!!! И хрен с рыданиями для Зе . А-А ? Дмитрий Анатольевич . Реально ваша прерогатива по безопасности . Штаб -только исполнитель . Так что к снаряду Шеф . Вы , это , анкету пришлите , я напишу заявление , поработаем .