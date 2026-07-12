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Дэвис: Поставка США ракет PAC-3 Киеву свидетельствует о непонимании сути конфликта

Передача Украине дополнительных ракеты PAC-3 ослабляет обороноспособность Соединенных Штатов и показывает, что Вашингтон не до конца понимает суть конфликта с Россией.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Почему не контролируется вывоз американского транспорта с ракетами и не уничтожается ещё в океане на подходе к Европе ? Ведь это самая лёгкая , поучительная и затратная для США цель присуща сегодняшней ситуации . Они -то также и делают . Раз они хотят терять таким образом сво транспорт . Да за ради Бога . Получите с приветом от России . А караулить их можно везде , что с Кубы , что со  стран Европы . А главное будут страдать и краина и Европа и США , но мы даже не заденем никого . Одна ракета -один транспорт !!!! И хрен с рыданиями для  Зе . А-А ? Дмитрий Анатольевич . Реально ваша  прерогатива по безопасности . Штаб -только исполнитель . Так что к снаряду Шеф .  Вы , это , анкету пришлите , я напишу заявление , поработаем .
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1 м.
Регина Толстоброва
америка   помогает киеву Россию уничтожать, почему наши  всему  верят. что скажет европа.И это он путину  все говорил  мире , куда только не ездили. Но ничего не решилось, как и  в  минских соглашениях также время тянут. чтобы  украину подготовить для  уничтожения нашей страны.
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1 м.