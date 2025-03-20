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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Стильный твин-стик шутер Section 13 выйдет в мае на ПК и консолях Издатель Kakao Games ...

Стильный твин-стик шутер Section 13 выйдет в мае на ПК и консолях Издатель Kakao Games ...

Стильный твин-стик шутер Section 13 выйдет в мае на ПК и консоляхИздатель Kakao Games и разработчик Ocean Drive Studio объявили, что Section 13, динамичный твин-стик шутер, выйдет в мае на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam).

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