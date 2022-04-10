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Захарова отреагировала на "привязку" России к выборам во Франции

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на упоминание президента России Владимира Путина в контексте выборов во Франции, которое сделал в своем посте бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт.

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