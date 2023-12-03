Контроллер DualSense для PS5 сможет давать подсказки в игре. На это намекает патен...

Контроллер DualSense для PS5 сможет давать подсказки в игре. На это намекает патент SonyСвежий патент компании Sony намекает на то, что в будущем контроллер DualSense для PlayStation 5 может научиться давать игрокам подсказки прямо во время игрового процесса.
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