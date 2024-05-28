Мальчик сорвался со скалы в районе Скальной тропы в Актау

Несчастный случай произошел днем, 25 мая. Как сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области, 12-летний мальчик в районе Скальной тропы за гостиницей «Каспиан Ривера» сорвался с высоты 3-4 метров и упал на камни внизу.