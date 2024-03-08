Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших бомбардиров НХЛ

REUTERS/Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на 15-е место в списке лучших игроков по набранным очкам в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а также сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров лиги.