РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 172 подписчика

Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших бомбардиров НХЛ

Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших бомбардиров НХЛ

REUTERS/Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на 15-е место в списке лучших игроков по набранным очкам в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а также сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров лиги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх