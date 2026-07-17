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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Питер Стинкамп: «Уровень чемпионата России значительно выше, чем многие за пределами страны могут себе представить»

Южноафриканский регбист «Стрелы-Ак Барс» Питер Стинкамп высоко оценил уровень чемпионата России. – Если бы сейчас нужно было описать российский чемпионат по регби одним словом или несколькими фразами, каким бы он был? Чем он отличается от тех турниров, в которых вы играли раньше? – Я бы описал российский чемпионат как очень физический, интенсивный и конкурентный.

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