Питер Стинкамп: «Уровень чемпионата России значительно выше, чем многие за пределами страны могут себе представить»

Южноафриканский регбист «Стрелы-Ак Барс» Питер Стинкамп высоко оценил уровень чемпионата России. – Если бы сейчас нужно было описать российский чемпионат по регби одним словом или несколькими фразами, каким бы он был? Чем он отличается от тех турниров, в которых вы играли раньше? – Я бы описал российский чемпионат как очень физический, интенсивный и конкурентный.