Назван способ снизить вред для здоровья при сидячей работе

Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала способ снизить вред для здоровья при сидячей работе. Павлова рекомендовала каждые 20 минут вставать со стула и проводить в вертикальном положении хотя бы одну минуту, что может включать в себя небольшую разминку или просто стояние на месте.
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