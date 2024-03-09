Назван способ снизить вред для здоровья при сидячей работе

Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала способ снизить вред для здоровья при сидячей работе. Павлова рекомендовала каждые 20 минут вставать со стула и проводить в вертикальном положении хотя бы одну минуту, что может включать в себя небольшую разминку или просто стояние на месте.