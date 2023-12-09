Гущин набрал 1+3 в матче АХЛ с «Хендерсоном» и стал 1-й звездой. Он лучший бомбардир фарма «Сан-Хосе» – 19 очков в 19 играх

Форвард «Барракуды» внес вклад в крупную победу над «Хендерсоном» (6:1) в регулярном чемпионате. В активе 21-летнего россиянина стало 19 (7+12) очков в 19 играх за фарм «Сан-Хосе».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Отдам голос за Путина. Не вижу другого перспективного политика, который мог бы держать в управлении такую огромную страну». Попов о выборах-2024
- Колосков об отстранении России: «Нас наказывают, а Украину и Израиль – нет. Двойные стандарты»
- Черданцев про «Слово пацана»: «Властям Татарстана не злиться на сериал нужно, а показывать и говорить: «Посмотрите, в какой модный город превратилась Казань за 20 лет»
Свежие комментарии