В МВД заверили, что перед референдумом обстановка контролируемая

Оперативная обстановка в Беларуси находится под полным контролем. Об этом в Могилеве на региональном семинаре-совещании по вопросам проведения республиканского референдума заявил министр внутренних дел республики Иван Кубраков, передают СМИ.
Оперативная обстановка в Беларуси находится под полным контролем. Об этом в Могилеве на региональном семинаре-совещании по вопросам проведения республиканского референдума заявил министр внутренних дел республики Иван Кубраков, передают СМИ.
Свежие комментарии