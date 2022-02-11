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В МВД заверили, что перед референдумом обстановка контролируемая

В МВД заверили, что перед референдумом обстановка контролируемая

Оперативная обстановка в Беларуси находится под полным контролем. Об этом в Могилеве на региональном семинаре-совещании по вопросам проведения республиканского референдума заявил министр внутренних дел республики Иван Кубраков, передают СМИ.

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