Новосибирск накроет магнитная буря уровня Kp 4,6 вечером 4 октября

В субботу, 4 октября, индекс геомагнитной активности Kp в Новосибирске может достигать 4–4,6, а наиболее заметное возмущение магнитосферы ожидается вечером с 18:00 до 21:00.
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