Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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За сутки средства ПВО сбили более 800 украинских дронов

За сутки средства ПВО сбили более 800 украинских дронов

Российские средства ПВО сбили за сутки более 800 беспилотников киевского режима. Об этом говорится в очередной сводке Минобороны России.

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